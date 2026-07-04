Народные приметы на 5 июля: чего нельзя делать в Евсеев день?

Евсеев день — отличное время, чтобы навести дома порядок. В старину говорили, что в этом деле хозяевам помогает сам Домовой. Можно подмести полы, устроить стирку, сменить постельное белье, выбросить всякий хлам из шкафов. У наших предков существовало поверье, что если протереть зеркала до блеска и на сутки оставить перед ними купюры, то ровно через месяц семейный капитал удвоится. А чтобы в доме не было ругани, нужно положить на кухонный стол новую скатерть.