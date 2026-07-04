Народные приметы на 5 июля: чего нельзя делать в Евсеев день?

С давних пор 5 июля верующие вспоминают епископа Евсевия Самосатского, в народном календаре дата названа в его честь. На Руси в этот день было принято держать обиды при себе, ужинать молча и ловить воробьев. Что еще разрешалось, а что запрещалось в старину 5 июля, расскажем сегодня.
Народные приметы на 5 июля: что нельзя делать.
Евсеев день категорически не подходит для выяснения отношений. Одно неосторожное слово может поставить точку в общении близких людей. Чтобы не потерять друзей и не нажить себе врагов, 5 июля лучше держать свои обиды при себе. Выдержка и умение сглаживать углы помогут избежать конфликта и ссоры, последствия которой могут оказаться очень и очень серьезными.
Дата не годится для демонстрации обновок. Купленные или сшитые недавно наряды лучше оставить до более подходящего момента. В старину верили, что франт или модница в этот день привлекут внимание завистников, а там и до сглаза недалеко.
Ни в коем случае не следует поднимать деньги с земли. Если на улице вы заметите бесхозную купюру или кошелек, следуйте мимо. Внезапная удача вскоре обернется нищетой. Во всяком случае, так считали наши предки.
Не рекомендуется разговаривать за столом. Тот, кто будет вести беседы во время ужина, измучается от бессонницы.
Нельзя оставлять детей со стариками. Бабушки и дедушки могут недоглядеть за чадом, что приведет к трагедии. Такое мнение бытовало в давние времена во многих поселениях.
Незамужним девушкам на Руси запрещали ходить по полю и лесу. Якобы так они рисковали повстречать нечисть под личиной привлекательного парня. Этот кавалер может усыпить бдительность юной особы и увести ее далеко от дома, чтобы она забыла свою семью и родные края.
5 июля строго-настрого запрещается жадничать. Если человек не делится с нуждающимися и не отвечает на просьбы о помощи, в старости его ждут нищета и одиночество.
Тем, кто верит в приметы, не следует надевать золотые украшения. На блеск драгоценного металла слетится нечисть. А если уж она прицепится к человеку, прогнать ее будет сложнее некуда.
Стоит быть осторожнее и на кухне. Не нужно использовать муку для приготовления блюд. Наши предки верили, что это может стать причиной многих жизненных неурядиц. Также следует отказаться от ножей на ближайшие сутки. Если не повезет пораниться, то болеть придется до конца года. Такое суеверие было известно несколько веков назад.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 5 июля: что можно делать.
Евсеев день — отличное время, чтобы навести дома порядок. В старину говорили, что в этом деле хозяевам помогает сам Домовой. Можно подмести полы, устроить стирку, сменить постельное белье, выбросить всякий хлам из шкафов. У наших предков существовало поверье, что если протереть зеркала до блеска и на сутки оставить перед ними купюры, то ровно через месяц семейный капитал удвоится. А чтобы в доме не было ругани, нужно положить на кухонный стол новую скатерть.
Чистые вещи на Руси было принято развешивать во дворе. Люди верили, что так ветер «выдует» из них все болезни.
День подходит для работы в саду и огороде. До обеда стоит прополоть сорняки. Раньше считалось, что так грядки дольше будут оставаться чистыми.
5 июля у людей одиноких есть неплохой шанс встретить свою любовь. Самые отчаявшиеся в старину выходили на двор ловить воробьев. Ловкачи были уверены: и лета не пройдет, как обретут долгожданное семейное счастье. Конечно, птицу потом отпускали — обижать пернатых считалось грехом.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 5 июля.
По погоде в Евсеев день люди на Руси судили о предстоящем августе. Если было пасмурно, но тепло, значит, осень придет точно в срок. Жара и засуха 5 июля указывали на то, что сентябрь окажется по-летнему жарким. Если же на улице было холодно или поднимался сильный ветер, вторая половина августа будет ненастной.
Именинники 5 июля.
В этот день именины отмечают Василий, Галактион, Евсевий, Ефросиния и Зина.