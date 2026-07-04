Водоснабжение Урюпинска возобновили после аварии на сетях

Об аварии на сетях стало известно в 20:27. Как сообщили в единой диспетчерской службе муниципалитета, с 21:00 специалисты уже приступили к поэтапной подаче ресурса потребителям. На текущий момент все последствия коммунальной аварии полностью устранены. Население обеспечивается питьевой водой в штатном режиме.