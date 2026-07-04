Движение по Комсомольскому шоссе ограничат в Нижнем Новгороде на месяц

С 5 июля до 5 августа 2026 года будет временно ограничено движение на участке Комсомольского шоссе в районе пересечения с Комсомольской площадью в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения связаны с работами по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Они будут проходить в два этапа. С 5 по 20 июля ограничат движение по двум правым полосам. С 21 июля по 5 августа — по двум левым полосам.
Ранее сообщалось, что проезд в центре Нижнего Новгорода ограничили из-за «Горький fest».