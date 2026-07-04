Главные новости к утру 4 июля

Стив Уиткофф Джаред Кушнер готовы продолжать прямые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщила The New York Times. Впрочем, они готовы к визитам в Москву и Киев только при наличии конкретных тем для обсуждения, а не «ради фотосессии», заявили собеседники газеты.