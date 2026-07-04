Российские мэрии защитили от штрафов за пожары на чужих землях

Практическое значение постановления выходит далеко за пределы конкретного спора. Во время пожароопасного сезона органы государственного пожарного надзора больше не смогут автоматически назначать штрафы по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях только на том основании, что неразграниченный земельный участок расположен в границах муниципального образования. Теперь при каждой проверке предстоит установить, кто именно по закону отвечает за содержание конкретной территории и были ли переданы исполнителю необходимые ресурсы.