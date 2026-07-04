Российские мэрии защитили от штрафов за пожары на чужих землях

Конституционный суд России разъяснил, что органы местного самоуправления нельзя привлекать к административной ответственности за невыполнение противопожарных мероприятий на земельных участках с неразграниченной государственной собственностью, если муниципалитет официально не наделен соответствующими полномочиями и не обеспечен необходимыми средствами для их исполнения. Такое постановление вынесено по жалобе одного из муниципальных образований Красноярского края.
Поводом для рассмотрения дела стал спор о том, обязаны ли местные власти самостоятельно очищать прилегающие к лесам территории от сухой растительности, создавать минерализованные полосы, противопожарные разрывы и выполнять другие меры, направленные на предотвращение природных пожаров, если речь идет о земле, государственная собственность на которую не разграничена.
Конституционный суд признал оспариваемые нормы соответствующими Конституции, однако дал обязательное для всех судов и государственных органов толкование. Суд указал, что сама по себе принадлежность участка к территории муниципального образования не означает автоматического возникновения у местной администрации обязанности проводить противопожарные работы. Такие полномочия должны быть прямо закреплены законом или иным нормативным актом.
При этом суд подчеркнул еще один принципиальный момент. Если государство передает муниципалитету соответствующие полномочия, оно обязано одновременно обеспечить их финансовыми и материальными ресурсами. Без такого обеспечения привлекать органы местного самоуправления к административной ответственности за неисполнение этих обязанностей недопустимо.
Практическое значение постановления выходит далеко за пределы конкретного спора. Во время пожароопасного сезона органы государственного пожарного надзора больше не смогут автоматически назначать штрафы по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях только на том основании, что неразграниченный земельный участок расположен в границах муниципального образования. Теперь при каждой проверке предстоит установить, кто именно по закону отвечает за содержание конкретной территории и были ли переданы исполнителю необходимые ресурсы.
Конституционный суд также постановил пересмотреть судебные решения по делу заявителя, если они основаны на ином толковании законодательства. Правовая позиция суда обязательна для применения на всей территории России, поэтому регионам и органам власти предстоит более четко распределять полномочия, ответственность и источники финансирования противопожарных мероприятий на землях с неразграниченной государственной собственностью.
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