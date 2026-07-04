Праздники в честь Года единства народов России пройдут в Комсомольске-на-Амуре

10 и 11 июля в Комсомольске-на-Амуре состоятся мероприятия, посвященные Году единства народов России. 10 июля на набережной Первостроителей с 17:00 пройдет праздник «Единство народов — сила России». В программе — выступления творческих коллективов города и гостей из села Бельго и поселка Солнечного, шествие «Мы вместе», «Хоровод дружбы», игровые и мастер-классовые площадки, регата «Амур и Волга — реки Дружбы», ярмарка и дегустация блюд русской кухни и кухни народов Приамурья. 11 июля с 13:00 в Силинском парке пройдет 20-й национальный праздник «Сабантуй». Гости увидят выступления коллективов из Республики Татарстан и Комсомольска-на-Амуре, примут участие в традиционных конкурсах и мастер-классах, попробуют блюда национальных кухонь. Вход свободный.