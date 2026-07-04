Александр Олешко о «Большой разнице»: Не стесняюсь ни одной своей работы

Александр Олешко в интервью KP.RU рассказал о своем творческом пути и проекте «Большая разница», который принес ему всенародную известность. Артист признался, что не стесняется ни одной своей роли и не признает чужих шаблонов.
«Мне они не нужны, у меня своя жизнь. В детстве хотел быть человеком-оркестром, именно так определил свою будущую профессию, и стал им! Пою, веду проекты, танцую, играю в театре и в кино», — сказал артист.
Олешко также поблагодарил создателей «Большой разницы» Александра Цекало, Константина Эрнста и Ларису Синельщикову. По словам актера, «Большая разница» утолила его голод в комедийных ролях, которые тогда были редкостью, и именно телевидение открыло его зрителю.
«Невероятно благодарен проекту, ведь это телевидение обо мне всем рассказало. Не было бы телевидения, не было бы “Большой разницы”, не было бы сегодня спектакля “Павел Первый” в Театре Вахтангова», — отметил актер.
В этом году у Олешко юбилей, но он продолжает активно работать — играет в театре, снимается в кино и ведет проекты. Как заметил любимец публики, все, что он делает, делает с удовольствием.
В интервью KP.RU Александр Олешко рассказал, на что потратил свои первые заработанные деньги. Как признался актер, он и не думал поступать с деньгами иначе.