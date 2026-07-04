Александр Олешко рассказал, на что потратил первые деньги

Актер и телеведущий Александр Олешко рассказал, что первые заработанные деньги отдал маме. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU.
По словам артиста, первый гонорар он получил в 14 лет в Кишиневском цирке. Олешко участвовал в цирковой кавалькаде по городу перед новой программой.
«Конечно. 40 рублей, в Кишиневском цирке. Когда получал их в бухгалтерии, и у меня вычли за бездетность. Мне было 14 лет», — рассказал он.
Олешко вспомнил, что тогда был в клоунском гриме Олега Попова. Грим он сделал сам, а еще сам сшил кепку и подготовил парик. Позже артист даже показывал эти фотографии самому Попову.
Также в детстве Олешко вместе с соседом ходил под Новый год с колядками. За поздравления им давали конфеты, яблоки, а иногда и деньги. Первые честно заработанные деньги будущий артист потратил не на себя. Он отдал их матери, потому что видел, как тяжело она работала ради семьи.
«Всё маме отдал. Потому что я видел, как она трудится. Что она из кожи вон лезет, и всем, что мне нужно, я был в детстве обеспечен — и лучшей одеждой, и лучшими продуктами. А ведь тогда это нужно было, как тогда говорили, доставать. И мой папа, и мой отчим, я им очень за это благодарен», — сказал Олешко.
В той же беседе артист высказался о собственной карьере. Он признался, что больше не хочет исполнять трагические роли. Артист даже пожелал им «пропасть пропадом».