Александр Олешко рассказал, на что потратил первые деньги

«Всё маме отдал. Потому что я видел, как она трудится. Что она из кожи вон лезет, и всем, что мне нужно, я был в детстве обеспечен — и лучшей одеждой, и лучшими продуктами. А ведь тогда это нужно было, как тогда говорили, доставать. И мой папа, и мой отчим, я им очень за это благодарен», — сказал Олешко.