В Роскачестве рассказали об ошибках при использовании солнцезащитного крема

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главной ошибкой при использовании солнцезащитного крема остается его нанесение один раз в день. Об этом рассказали ТАСС в Роскачестве.
«Защитный эффект крема имеет свойство снижаться в течение дня. Средство может стираться об одежду или полотенце, смываться при купании, а в случае использования химических фильтров — терять эффективность под воздействием солнечных лучей из-за процесса окисления. Специалисты рекомендуют обновлять слой крема строго по инструкции производителя. Если особых предписаний нет, следует придерживаться универсального интервала: обновлять защиту каждые 2−4 часа пребывания на открытом солнце», — говорится в сообщении.
Кремы с химическими фильтрами необходимо наносить за 15−20 минут до выхода на улицу, чтобы компоненты успели проникнуть в эпидермис и начать действовать. Эксперты советуют обновлять такие средства каждые два часа, а при сомнениях в качестве продукта — смывать остатки старого слоя перед нанесением нового. Кроме этого, большинство людей наносят слишком мало фотозащитного средства. Для полноценной защиты тела рекомендуется использовать примерно одну чайную ложку крема на каждую зону (руку, грудь, спину, живот). Для полного покрытия тела на пляже потребуется не менее семи таких ложек.
Еще одна ошибка — замена полноценного солнцезащитного крема декоративной косметикой с SPF. Как отмечают эксперты, защитный фактор тональных основ невысок, к тому же их наносят тонким слоем, который не может сравниться с необходимым объемом фотозащитного средства. Рекомендуется сначала нанести солнцезащитный крем, дождаться его впитывания, а затем использовать макияж. Также специалисты предупреждают о недопустимости использования просроченных кремов. Солнцезащитные фильтры, особенно химические, разрушаются со временем, а процесс ускоряется под воздействием тепла. Не стоит хранить тюбик в ванной комнате или оставлять его на открытом пляже без защиты от прямых лучей.
«Важно помнить, что ни один крем не дает 100% гарантии защиты. Врачи советуют сочетать использование средств с другими методами: чаще находиться в тени, носить легкую одежду с длинными рукавами, парео и широкополые головные уборы. Особую осторожность следует проявлять в часы пиковой солнечной активности — с 11:00 до 13:00», — подчеркнули в Роскачества.
Эксперты также предупреждают, что некоторые лекарственные препараты способны повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, увеличивая риск ожогов. В группе риска — некоторые антибиотики, оральные контрацептивы, антидепрессанты, мочегонные и противомалярийные средства.