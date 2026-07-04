В Роскачестве рассказали об ошибках при использовании солнцезащитного крема

Еще одна ошибка — замена полноценного солнцезащитного крема декоративной косметикой с SPF. Как отмечают эксперты, защитный фактор тональных основ невысок, к тому же их наносят тонким слоем, который не может сравниться с необходимым объемом фотозащитного средства. Рекомендуется сначала нанести солнцезащитный крем, дождаться его впитывания, а затем использовать макияж. Также специалисты предупреждают о недопустимости использования просроченных кремов. Солнцезащитные фильтры, особенно химические, разрушаются со временем, а процесс ускоряется под воздействием тепла. Не стоит хранить тюбик в ванной комнате или оставлять его на открытом пляже без защиты от прямых лучей.