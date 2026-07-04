Александр Олешко признался, как относится к прозвищу «аллигатор»

Известный российский актер и телеведущий Александр Олешко в интервью KP.RU откровенно признался, что счастлив своему прозвищу «аллигатор».
Артист вспомнил, что юмористический проект «Большая разница» утолил его голод в комедийных ролях. Тогда не было такого количества сериалов, кино и телешоу, как сейчас. А до этого продюсер Александр Цекало привел его в сериал «Папины дочки», и он стал «аллигатором всея Руси», добавил телеведущий.
«Куда я ни приду, все говорят: аллигатор, аллигатор. Недавно меня спросили на интервью: “Наверное, вы очень печалитесь. Вы же такой серьезный актер, а вот вас все “аллигатор, аллигатор”. Я говорю: “Послушайте, как можно печалиться такому счастью?” Это все равно, что Боярский бы огорчался, что он д’Артаньян…”, — признался Александр.
Как писал сайт KP.RU, ранее Александр Олешко высказался о современной музыке и отметил, что сегодня слушателям не хватает по-настоящему глубоких и душевных песен.