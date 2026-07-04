Александр Олешко признался, как относится к прозвищу «аллигатор»

«Куда я ни приду, все говорят: аллигатор, аллигатор. Недавно меня спросили на интервью: “Наверное, вы очень печалитесь. Вы же такой серьезный актер, а вот вас все “аллигатор, аллигатор”. Я говорю: “Послушайте, как можно печалиться такому счастью?” Это все равно, что Боярский бы огорчался, что он д’Артаньян…”, — признался Александр.