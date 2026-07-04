Должник по алиментам из Приморья пытался улететь на свадьбу в Калининград

Во Владивостоке судебные приставы сняли с рейса мужчину, который задолжал более 500 тысяч рублей алиментов своей пятилетней дочери. Злостный неплательщик пытался улететь на свадьбу к друзьям в Калининград, но за три часа до вылета его задержали сотрудники Владивостокского линейного управления МВД на транспорте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.