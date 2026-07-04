Александр Олешко: «Режиссеры меня не видят, я не типаж»

Известный российский актер, телеведущий Александр Олешко в интервью KP.RU заявил, что режиссеры не видят в нем артиста кино, так как он не типаж.
«Они меня вообще не видят. Они меня не видят, потому что у них нет времени открывать человека. Я же не типаж. Ну, посмотри, что сейчас происходит в кино. Одни и те же ходят из фильма в фильм и делают одно и то же», — ответил он на вопрос, как у него сейчас складываются отношения с режиссерами и в каких ролях они его видят.
Александр полагает, что если бы он пришел на пробы и сказал, что намерен играть императора Павла I, его бы выставили со съемочной площадки. Сначала так и говорили, с грустью заметил актер.
Как уточнил телеведущий, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что Олешко в роли Павла I — это будет интересно, это будет скандал.
Актер отметил, что на этот спектакль с его участием теперь невозможно попасть, билеты стоят «бешеных» денег, а интернет-продажи закрываются через три минуты. Александр объяснил, что это происходит потому, что сквозь него в костюмчике и галстуке нужно было бы увидеть нерв, боль и трагедию, которая пригодилась для роли Павла Первого.