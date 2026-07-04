Александр Олешко: «Режиссеры меня не видят, я не типаж»

«Они меня вообще не видят. Они меня не видят, потому что у них нет времени открывать человека. Я же не типаж. Ну, посмотри, что сейчас происходит в кино. Одни и те же ходят из фильма в фильм и делают одно и то же», — ответил он на вопрос, как у него сейчас складываются отношения с режиссерами и в каких ролях они его видят.