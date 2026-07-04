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«Да пропади они пропадом»: Олешко рассказал, на какие роли он никогда не согласится

Александр Олешко признался, что больше не хочет трагических ролей.

Источник: Комсомольская правда

Актер Александр Олешко недавно сыграл в спектакле «Павел Первый» в Театре Вахтангова, однако больше артист не хочется браться за трагические роли. В эксклюзивном интервью KP.RU он рассказал, почему не готов к ним.

«Да пропади они пропадом, эти трагические роли. Каждый человек должен понимать, для чего он родился. Мне нравится, когда люди улыбаются, когда я могу им подарить надежду и хорошее настроение. Трагическая роль нужна была, чтобы самому себе и скептикам ответить на вопрос: имею ли я право выходить на сцену легендарного Вахтанговского театра?» — резюмировал артист в разговоре с журналистом KP.RU.

Олешко отметил, что в «Павле Первом» он полностью перевоплотился, он прожил эту роль так, что в какой-то степени потерял себя. Однако зрительница даже устроила скандал, заявив, что на сцене не Олешко. Но когда ее привели в гримерку, она была в шоке от увиденного. Но такие роли даются очень тяжело.

Ранее KP.RU рассказал, что Олешко думает о современной музыке. Артист не в восторге от современных мотивов.