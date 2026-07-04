«Да пропади они пропадом»: Олешко рассказал, на какие роли он никогда не согласится

«Да пропади они пропадом, эти трагические роли. Каждый человек должен понимать, для чего он родился. Мне нравится, когда люди улыбаются, когда я могу им подарить надежду и хорошее настроение. Трагическая роль нужна была, чтобы самому себе и скептикам ответить на вопрос: имею ли я право выходить на сцену легендарного Вахтанговского театра?» — резюмировал артист в разговоре с журналистом KP.RU.