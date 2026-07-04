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В России выявили новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство

Мошенники рассылают сообщения о нарушении режима тишины с опасной ссылкой.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство, выявлен в РФ, он связан с сообщением о нарушении режима тишины, сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед, руководитель проекта проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

«Выявлен новый способ мошенничества. В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка», — сказал Соловьев.

По его словам, данный способ рассчитан на любопытство человека — потенциальной жертвы и желание узнать, что произошло в доме. Также на стремление доказать свою непричастность к инциденту.

«В случае перехода по ссылке включается традиционный мошеннический механизм. С последующими звонками от “правоохранительных” органов, вовлечением в вербовки и совершение тяжких преступлений», — сказал эксперт.

Соловьев напомнил, что нельзя переходить по ссылке и вступать в разговоры с незнакомыми людьми.