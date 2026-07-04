За неделю мошенники похитили у жителей Красноярского края 89 млн рублей

С начала текущего года жертвами интернет-мошенников стали 2 958 жителей Красноярского края. Причиненный гражданам ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Только за минувшую неделю у 149 жителей края дистанционным способом похищено более 89 миллионов рублей. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. В суды края направлено 377 уголовных дел об интернет-хищениях, а также 182 иска о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 61 миллион рублей.