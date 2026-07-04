«Надеемся, он вырастет и это пройдет. Это не прошло»: мама Александра Олешко не хотела, чтобы он стал артистом

«Надо сказать, что 10 лет назад он приехал в Колонный зал Дома союзов поздравлять меня с 40-летием, вышел на сцену. Ему было очень плохо. Только его близкие, охрана, сопровождающие и я знали, как ему плохо, но он вышел, спел со мной дуэтом, потом спел еще три песни. Фантастические люди, таких сейчас нет», — сказал актер.