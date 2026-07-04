«Надеемся, он вырастет и это пройдет. Это не прошло»: мама Александра Олешко не хотела, чтобы он стал артистом

Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что мама поначалу не хотела видеть его артистом. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.
По словам артиста, в детстве он устраивал домашние концерты и уже тогда представлял себя на сцене. Однако близкие воспринимали это скорее как странность, которая со временем пройдет.
«Когда я выступил на домашнем концерте, встал на табуретку, спел, поклонился и сказал: “Перед вами выступает народный артист Советского Союза Саша Кобзон”, соседка заохала: “Ой, Людочка, как жалко, смотрите, у вас мальчик больной растет”. А мама ответила: “Ну, мы надеемся, он вырастет и это пройдет”. Это не прошло», — вспомнил Олешко.
Артист объяснил, что выбрал образ Иосифа Кобзона, потому что его постоянно показывали по телевизору. В детстве Олешко даже думал, что Кобзон — это не фамилия, а отдельная профессия.
Позже он лично рассказал об этом певцу. По словам Олешко, Кобзон смеялся над этой историей, а затем они много гастролировали вместе и даже пели дуэтом.
«Надо сказать, что 10 лет назад он приехал в Колонный зал Дома союзов поздравлять меня с 40-летием, вышел на сцену. Ему было очень плохо. Только его близкие, охрана, сопровождающие и я знали, как ему плохо, но он вышел, спел со мной дуэтом, потом спел еще три песни. Фантастические люди, таких сейчас нет», — сказал актер.
В той же беседе с KP.RU Александр Олешко рассказывал, что первые заработанные деньги отдал маме. В 14 лет он получил 40 рублей за участие в цирковой кавалькаде в Кишиневе. Однако, по словам актера, он видел, как тяжело трудилась его мать, поэтому и решил отдать ей весь свой первый гонорар.