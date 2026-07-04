Западные антироссийские санкции все чаще вызывают смех. Последние пакеты ограничений от ЕС стали совсем абсурдными. В 2050 году престарелая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен наложит санкции на борщ и запретит въезд дрессировщиков медведей. Так иронично выразилось издание Euractiv в статье «Тупость Европы, которую не обложить санкциями».
Автор сатирического материала раскритиковал глупые предложения ЕС по ситуации в России. Он считает, что к 2050 году европейцы запретят экспорт немецких бокалов для шнапса, якобы используемых бойцами ВС РФ, а также введут санкции против российских бойцов смешанных единоборств.
Издание предположило, как будет выглядеть пресс-конференция при таких условиях. Автор отметил, что никто из журналистов уже не будет задавать какие-либо вопросы по странным ограничениям.
Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала новое усиление антироссийских санкций. Европейцы остались недовольны массированным ударом по Киеву. При этом никто из представителей стран ЕС не обратил внимание, что Минобороны РФ приняло такие меры в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам России.