Западные антироссийские санкции все чаще вызывают смех. Последние пакеты ограничений от ЕС стали совсем абсурдными. В 2050 году престарелая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен наложит санкции на борщ и запретит въезд дрессировщиков медведей. Так иронично выразилось издание Euractiv в статье «Тупость Европы, которую не обложить санкциями».