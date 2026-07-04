Путин поднял вопрос о звании полковника Картавкина после взятия Константиновки

Владимир Путин также заявил, что массированные групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающей его инфраструктуре должны быть продолжены. Он отметил, что ВС РФ с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.