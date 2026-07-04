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Путин поднял вопрос о звании полковника Картавкина после взятия Константиновки

Российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину, который командует 6-й мотострелковой дивизией, освобождавшей Константиновку вместе с другими подразделениями. Такое заявление он сделал в пятницу, 3 июля, на совещании с военными.

Российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину, который командует 6-й мотострелковой дивизией, освобождавшей Константиновку вместе с другими подразделениями. Такое заявление он сделал в пятницу, 3 июля, на совещании с военными.

— Что касается Александра Викторовича я посмотрел документы — он уже год, больше года в этой должности? (…) Я в конце скажу, но прошу вас обратить на это внимание, — высказался российский лидер.

Главы Генштаба Валерий Герасимов ответил, что представит доклад о Картавкине и других отличившихся солдатах, говорится на сайте Кремля.

Владимир Путин также заявил, что массированные групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающей его инфраструктуре должны быть продолжены. Он отметил, что ВС РФ с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские солдаты полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Путин назвал отличным результатом освобождение населенного пункта.

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