Путин поднял вопрос о звании полковника Картавкина после взятия Константиновки

Российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину, который командует 6-й мотострелковой дивизией, освобождавшей Константиновку вместе с другими подразделениями. Такое заявление он сделал в пятницу, 3 июля, на совещании с военными.
— Что касается Александра Викторовича я посмотрел документы — он уже год, больше года в этой должности? (…) Я в конце скажу, но прошу вас обратить на это внимание, — высказался российский лидер.
Главы Генштаба Валерий Герасимов ответил, что представит доклад о Картавкине и других отличившихся солдатах, говорится на сайте Кремля.
Владимир Путин также заявил, что массированные групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающей его инфраструктуре должны быть продолжены. Он отметил, что ВС РФ с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.
3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские солдаты полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Путин назвал отличным результатом освобождение населенного пункта.