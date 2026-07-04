Новости Нижегородской области 4 июля: БПЛА, кинофест и очереди за бензином

Между тем в минздраве Нижегородской области nn.aif.ru рассказали о состоянии четверых пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Нижегородскую область 2 июля. В день атаки скорая помощь госпитализировала одного из четверых, ещё один человек обратился в больницу сам, он тоже в стационаре. Состояние обоих медики оценивают как удовлетворительное, пациенты получают всю необходимую помощь. Ещё двум жителя региона медики оказали помощь на месте.