4 июля: БПЛА, кинофест и очереди за бензином

Первые выходные июля пришли с дождями, юбилейным кинофестивалем «Горький fest» и удлиннившимися очередями на заправки. Подробнее обо всём расскажет nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 4 июля.
Режим беспилотной опасности после относительного затишья ввели в регионе в середине дня накануне, 3 июля, и на ранее утро 4-го он продолжал действовать. Кроме того, ночью параллельно ввели и редим ракетной опасности — его сняли в пятом часу утра, и это для Нижегородской области было в четвёртый раз.
Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) работает в обычном режиме со 2 июля, что для отпускников выглядит по нынешним временам просто подарком.
Между тем в минздраве Нижегородской области nn.aif.ru рассказали о состоянии четверых пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Нижегородскую область 2 июля. В день атаки скорая помощь госпитализировала одного из четверых, ещё один человек обратился в больницу сам, он тоже в стационаре. Состояние обоих медики оценивают как удовлетворительное, пациенты получают всю необходимую помощь. Ещё двум жителя региона медики оказали помощь на месте.
Обстановка с бензином в Нижегородской области 4 июля: длинные очереди перед выходными.
Cуббота и воскресенье — это массовый выезд из города ближе к природе: на дачу, на дальний чистый пляж или в лес за земляникой.
При этом цены на бензин на АЗС основных сетей, работающих в регионе, судя по сервису «Яндекс. Заправки», остаются под контролем: на АЗС «Лукойла» АИ 92+ стоит 64,11 ₽, АИ-95 — 69,34, на «Газпромнефти» АИ-92 — 64,95 ₽, на «Тебойле» АИ-92 — 63,93 ₽, на «Опти» АИ-92 — 67,5о руб. и АИ-95 — 75,00 ₽
Но примерно с обеда пятницы нижегородцы решили запастись топливом на все выходные, и на АЗС в оживлённых местах выстроились немалые очереди. Например, Сеть обошли снимки вереницы машин, тянущейся к заправке на Гребном канале.
Судя по карте пробок перед выходными, заправиться всё же многим удалось: на том же популярном борском направлении трассы встали после 16:00 3 июля. Там было не девять баллов, как неделю назад, но шесть как минимум.
Задержание главы Борского пассажирского автотранспортного предприятия: что известно?
И ещё о борском направлении: накануне Управление ФСБ по региону сообщило о задержании директора Борского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАП), его подозревают в крупном мошенничестве. Согласно сообщению, директор, имея на предприятии штат бухгалтеров, на 1,5 млн руб. проконсультировался в стороннем учреждении по проблемам налогообложения и бухучёта, подписал акты реально не выполненных работ и оплатил их, а потом эти средства якобы вернулись на подконтрольные ему же счета.
Борское ПАП обслуживает сеть из девяти городских и 12 пригородных маршрутов, и, глядя на эти автобусы, не всегда новые и всегда переполненные, можно прийти к выводу, что средства на развитие предприятию очень нужны. ФСБ рассказала, куда они уходят…
Открытие X фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде 4 июля: уместны ли наряды и красная дорожка?
Смотр современного отечественного кино проходит в Нижнем Новгороде в юбилейный десятый раз. В конкурсной программе 18 российских фильмов. Особое внимание решили уделить датам — столетию со дня рождения актёра Евгения Евстигнеева, чьё имя носит Нижегородское театрельное училище, и выходу фильма «Мать» Всеволода Пудовкина.
Между роскошным отелем, где живут участники и гости фестиваля, и театром драмы, где прошло открытие, по традиции заранее расстелили красную дорожку, было временно приостановлено движение транспорта по площади Театральной. Все атрибуты собрания кинозвёзд наличествовали: невзирая на действовавший режим беспилотной опасности, нижегородцы ждали своих кумиров.
Фестиваль продлится до 9 июля.
Погода в Нижегородской области 4 июля: локально сильные дожди.
Утром 4 июля сервис «Яндекс. Погода» пообещал ясное небо и +22 градуса, а далее ожидаются дожди, локально сильные, и до +27. Ветер юго-восточный способен на порывы до 19 м/с!
Кроме того, наблюдается очень неслабая шестибалльная магнитная буря.