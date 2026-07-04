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Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за июнь

Депутат Кошелев: россияне смогут оплатить ЖКУ за июнь до 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий отметил, что с 1 марта текущего года крайний срок оплаты ЖКУ официально сдвинулся с 10-го на 15-е число каждого месяца. Хотя большинство граждан платят вовремя и проблема общей задолженности не стоит остро, нововведение имеет важное значение для финансового комфорта семей.

«У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока позволяет вносить платежи сразу после получения основного дохода», — приводит РИА Новости заявление Кошелева.

По его словам, это избавляет людей от необходимости искать средства или брать в долг, предотвращая появление случайных просрочек и пеней. Новый дедлайн значительно упрощает финансовое планирование.

Напомним, с 1 сентября вступают в силу изменения в сфере ЖКХ, которые повысят прозрачность работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества.

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