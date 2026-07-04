Красноярская пенсионерка полетела в Москву к мошенникам и отдала им деньги с продажи квартиры и сбережения дочери

Как рассказали в краевой прокуратуре, в январе этого года жительнице Красноярска позвонила неизвестная женщина, представившаяся проректором местного вуза, и сообщила, что скоро с ней свяжется правоохранитель. Следом в мессенджере потерпевшей позвонил мужчина, назвавшийся следователем, и заявил, что от ее имени уже оформлен кредит на 5,2 млн руб. Чтобы «спасти» средства, ее переключили на «специалиста Центробанка».