Красноярская пенсионерка полетела в Москву к мошенникам и отдала им деньги с продажи квартиры и сбережения дочери

79‑летняя пенсионерка из Красноярска лишилась 10,6 млн рублей из‑за фейковых сотрудников Центробанка.
Как рассказали в краевой прокуратуре, в январе этого года жительнице Красноярска позвонила неизвестная женщина, представившаяся проректором местного вуза, и сообщила, что скоро с ней свяжется правоохранитель. Следом в мессенджере потерпевшей позвонил мужчина, назвавшийся следователем, и заявил, что от ее имени уже оформлен кредит на 5,2 млн руб. Чтобы «спасти» средства, ее переключили на «специалиста Центробанка».
Пенсионерка, в надежде сохранить сбережения, перевела 4 млн руб., принадлежавших ее дочери. После этого мошенники пригрозили, что теперь и ее родственницу привлекут к уголовной ответственности. Испугавшись за родных, женщина согласилась продать свою единственную квартиру.
Позже она обналичила 1,7 млн руб. и через банкомат перевела их на неизвестные счета. В апреле, после продажи квартиры, она повторила операцию. А в июне, получив в кассе банка еще 3,8 млн руб., по указанию «специалиста» вылетела в Москву, где передала деньги незнакомой девушке по кодовому слову.
Лишь вернувшись домой, пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Ущерб составил более 10,6 млн руб. — это все накопления ее и дочери, а также единственное жилье.
«Я полностью доверяла», — пояснила потерпевшая, добавив, что о подобных схемах она не знала, хотя о других видах мошенничества слышала.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).