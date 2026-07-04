В Иркутске в Детской областной клинической больнице заработал анализатор крови с ИИ

«Во время пандемии было принято решение переоборудовать лаборатории больниц и поликлиник современным оборудованием. Как отметил Юрий Андреевич, такие лабораторные комплексы предназначены для многопрофильных больниц. Как известно, наша Детская областная клиническая больница организует на своей базе большой поликлинический центр, поэтому уверен, что такой комплекс — своевременная и актуальная поддержка для наших медиков и нашего флагманского детского центра не только Иркутской области, но и России. Главное, что такое оборудование повышает качество диагностики и доступность квалифицированной помощи нашим маленьким пациентам», — отметил Сергей Тен, депутат Госдумы РФ.