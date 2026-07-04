В Иркутске в Детской областной клинической больнице заработал анализатор крови с ИИ

Оборудование автоматизирует подсчёт и анализ форменных элементов крови с использованием искусственного интеллекта. В России внедрение таких систем только начинается.
Как пояснил главврач Юрий Козлов, система состоит из приёмного блока, блока автоматической окраски и модуля микроскопирования с ИИ. Она выдаёт развёрнутый анализ крови за несколько минут и позволяет проводить исследования, которые ранее были недоступны. Программное обеспечение совместимо с Единой цифровой платформой, управление возможно удалённо. Время исследования сокращается вдвое, система сама рекомендует, нужно ли более детальное тестирование.
Оборудование показали депутату Госдумы Сергею Тену во время рабочей поездки, посвящённой подготовке Международного конгресса детской хирургии на Байкале.
«Во время пандемии было принято решение переоборудовать лаборатории больниц и поликлиник современным оборудованием. Как отметил Юрий Андреевич, такие лабораторные комплексы предназначены для многопрофильных больниц. Как известно, наша Детская областная клиническая больница организует на своей базе большой поликлинический центр, поэтому уверен, что такой комплекс — своевременная и актуальная поддержка для наших медиков и нашего флагманского детского центра не только Иркутской области, но и России. Главное, что такое оборудование повышает качество диагностики и доступность квалифицированной помощи нашим маленьким пациентам», — отметил Сергей Тен, депутат Госдумы РФ.