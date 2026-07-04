Инфекционист Ермолаева предупредила об опасности дачных травм от ржавых гвоздей

«Если в ране осталось инородное тело, осколок или щепка, риск возрастает многократно. В случаях, когда человек не привит или не помнит дату вакцинации, врачи вводят не только анатоксин, но и специальный противостолбнячный иммуноглобулин», — сказала собеседница агентства, отметив, что за помощью нужно обращаться как можно раньше: крайний срок для введения препарата — семь суток после травмы.