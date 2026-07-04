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Инфекционист Ермолаева предупредила об опасности дачных травм от ржавых гвоздей

Сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета заявила, что перекись водорода помогает очистить рану, но она бессильна против спор столбняка.

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Обычная царапина о ржавый гвоздь или порез во время работ на огороде могут привести к развитию столбняка — смертельно опасного заболевания, при этом привычная обработка раны перекисью водорода не защищает от инфекции. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

«Перекись водорода помогает очистить рану, но она бессильна против спор столбняка, которые обитают в почве, навозе и на ржавых металлических предметах. Попадая в глубокую рану без доступа кислорода, бактерии начинают размножаться и выделяют один из сильнейших биологических ядов, поражающий нервную систему. Столбняк — это крайне тяжелое заболевание с очень высокой летальностью», — сказала она, добавив, что любая травма на даче требует внимания.

По словам эксперта, срочная вакцинация в травмпункте необходима даже при небольшой царапине, если с момента последней прививки прошло более пяти лет. Особенно опасны глубокие колотые раны от гвоздей, шипов или заноз, а также сильное загрязнение повреждения землей, пылью или навозом.

«Если в ране осталось инородное тело, осколок или щепка, риск возрастает многократно. В случаях, когда человек не привит или не помнит дату вакцинации, врачи вводят не только анатоксин, но и специальный противостолбнячный иммуноглобулин», — сказала собеседница агентства, отметив, что за помощью нужно обращаться как можно раньше: крайний срок для введения препарата — семь суток после травмы.

Инфекционист подчеркнула, что нельзя недооценивать «дачные» травмы, даже если они кажутся незначительными. Врач также добавила, что если рана получена в результате укуса животного, помимо профилактики столбняка, обязательно проводится вакцинация против бешенства.