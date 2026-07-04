Новый способ оплаты проезда по Bluetooth тестируют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде тестируют дистанционный способ оплаты проезда — через Bluetooth в смартфоне. Об этом порталу «Живем в Нижнем» сообщили в «Ситикард».
Толпиться у валидатора не придется, оплатить проезд можно будет прямо со своего места. Билет появится в мобильном телефоне пассажира. Оплата пройдет, даже если мобильный интернет будет работать с перебоями.
Одновременно с запуском этого способа оплаты дорабатывают систему контроля. Планируется обеспечить контролеров специальными устройствами для проверки электронных билетов.
Также появлялась информация, что оплачивать проезд таким образом смогут владельцы и Android, и iOS.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рассматривают возможность внедрения валидаторов без печати бумажного билета.