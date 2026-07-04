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Новый способ оплаты проезда по Bluetooth тестируют в Нижнем Новгороде

Пассажиры смогут покупать билеты даже при слабом интернет-соединении.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде тестируют дистанционный способ оплаты проезда — через Bluetooth в смартфоне. Об этом порталу «Живем в Нижнем» сообщили в «Ситикард».

Толпиться у валидатора не придется, оплатить проезд можно будет прямо со своего места. Билет появится в мобильном телефоне пассажира. Оплата пройдет, даже если мобильный интернет будет работать с перебоями.

Одновременно с запуском этого способа оплаты дорабатывают систему контроля. Планируется обеспечить контролеров специальными устройствами для проверки электронных билетов.

Также появлялась информация, что оплачивать проезд таким образом смогут владельцы и Android, и iOS.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рассматривают возможность внедрения валидаторов без печати бумажного билета.