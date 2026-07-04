Волгоградская область вышла в плей-офф Спартакиады по водному поло

В этой встрече особенно проявилась способность команды держать удар в сложных ситуациях. Голы забили игроки из разных звеньев: по два мяча оформили Антон Соколов и Григорий Агарков, по одному — Дмитрий Чаусов, Ярослав Армасарь, Захар Кикин, Лев Лукьянов, Степан Ермоленко и Илья Власов. Такая коллективная результативность говорит о том, что у сборной есть не только лидеры, но и надёжная скамейка, способная поддерживать высокий темп на протяжении всей игры.