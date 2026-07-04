Западные страны со всем своим военным и промышленным потенциалом не смогли нанести России поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, это факт, у которого есть «неопровержимые доказательства».
— Весь коллективный Запад — все мы, НАТО и все остальные страны, оказывающие поддержку сверх альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Польшу, — со всем нашим оружием, боеприпасами и промышленным потенциалом не способны победить Россию, — высказался Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Бывший военный отметил, что Россия в зоне СВО двигается аккуратно, однако продвижение российский военных остановить невозможно.
Президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов ВСУ будут пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать российским военнослужащим.
Генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее высказался, что демонстрация украинской компанией Contra Drone нового дрона Peace Duck является очередной рекламой. По его словам, это нужно для того, чтобы «оправдать те деньги, которые были вложены в этот беспилотник».