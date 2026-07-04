В Ачинске возбудили уголовное дело по факту пропажи женщины с дочкой

В Ачинске по факту безвестного исчезновения 32-летней женщины и её пятилетней дочери возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Мать с дочкой ушли из квартиры дома, расположенного по адресу ул. Красной Звезды, 27 июня. В Ачинске они попали в объектив одной из камер видеонаблюдения, а позже были зафиксированы аналогичным устройством уже в Красноярске — на ул. Норильской. Где пропавшие находятся сейчас — неизвестно.
Женщину и девочку ищут правоохранители и волонтёры. К поиску привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении матери и дочери или иными значимыми данными, которые могут помочь найти пропавших, просят позвонить по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Анонимность гарантируется.