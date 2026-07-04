В Ачинске возбудили уголовное дело по факту пропажи женщины с дочкой

Мать с дочкой ушли из квартиры дома, расположенного по адресу ул. Красной Звезды, 27 июня. В Ачинске они попали в объектив одной из камер видеонаблюдения, а позже были зафиксированы аналогичным устройством уже в Красноярске — на ул. Норильской. Где пропавшие находятся сейчас — неизвестно.