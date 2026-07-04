В Госдуме предложили одинаково учитывать спортивные достижения абитуриентов

Сейчас спортивные звания и разряды относятся к индивидуальным достижениям абитуриента, за которые можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Однако конкретное количество баллов каждый вуз определяет самостоятельно: один и тот же результат может принести абитуриенту от нескольких баллов до максимальных 10 либо не учитываться вовсе.