Колумбия обыграла Гану и стала последним участником ⅛ финала ЧМ-2026

Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас. В стартовом составе колумбийской команды вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, однако в начале встречи он получил травму и на 8-й минуте уступил место Луису Суаресу. Колумбия стала последним участником ⅛ финала. Следующим соперником южноамериканцев станет сборная Швейцарии, которая в первом раунде плей-офф обыграла алжирцев со счётом 2:0. Встреча пройдёт 7 июля в Ванкувере.