Колумбия обыграла Гану и стала последним участником ⅛ финала ЧМ-2026

Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас. В стартовом составе колумбийской команды вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, однако в начале встречи он получил травму и на 8-й минуте уступил место Луису Суаресу. Колумбия стала последним участником ⅛ финала. Следующим соперником южноамериканцев станет сборная Швейцарии, которая в первом раунде плей-офф обыграла алжирцев со счётом 2:0. Встреча пройдёт 7 июля в Ванкувере.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины в напряжённом поединке 1/16 финала переиграла команду Кабо-Верде со счётом 3:2 в дополнительное время. В составе аргентинцев голами отметились Лионель Месси и Лисандро Мартинес, решающий мяч на 111-й минуте в свои ворота отправил защитник Кабо-Верде Диней.
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