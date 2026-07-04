Новосибирск получил медицинский хаб нового поколения: в кампусе НГУ открыли центр с роботами-хирургами

Напомним, проект возведения нового кампуса НГУ стартовал ещё в 2022 году. Первый этап был завершён два года назад, а впереди — возведение объектов третьей и четвёртой очередей, которые намечены на 2027−2028 годы. Полностью обновлённый университетский городок предстанет перед студентами к 2029 году.