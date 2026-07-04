Новосибирск получил медицинский хаб нового поколения: в кампусе НГУ открыли центр с роботами-хирургами

Объект уже получил все необходимые разрешительные документы и стал шестым по счёту зданием в рамках масштабной стройки в Академгородке.
Новая площадка рассчитана на единовременное обучение порядка 700 студентов, которые осваивают врачебные, фармацевтические и психологические специальности. Для этого внутри корпуса смонтировано 13 профильных практикумов, 8 лабораторий последнего поколения, а также крупный аккредитационно-симуляционный центр.
Особый интерес представляет зона практической подготовки, занимающая почти 1,4 тысячи квадратных метров. Она укомплектована высокотехнологичным оборудованием и роботизированными манекенами-тренажёрами. Здесь будущие эскулапы смогут отрабатывать сложнейшие манипуляции, включая эндовидеохирургические вмешательства, в обстановке, практически неотличимой от реальной операционной.
Данный центр относится ко второй очереди строительства кампуса. Следом за ним ввели в строй корпус для лекционных занятий, а до конца текущего года планируется запуск научно-исследовательского блока.
Напомним, проект возведения нового кампуса НГУ стартовал ещё в 2022 году. Первый этап был завершён два года назад, а впереди — возведение объектов третьей и четвёртой очередей, которые намечены на 2027−2028 годы. Полностью обновлённый университетский городок предстанет перед студентами к 2029 году.
Ранее сообщалось, что НГУ расширяет международное сотрудничество в области медико-биологических наук, подписав соглашение ещё с одним зарубежным вузом.