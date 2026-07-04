Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обследование крыши здания панорамы в Севастополе займет не менее месяца

Обследование поврежденной ВСУ крыши панорамы в Севастополе займет четыре недели.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Обследование крыши здания панорамы в Севастополе, поврежденной в результате атаки беспилотника ВСУ, займет не менее четырех недель, сообщил РИА Новости директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

«Ориентировочные сроки выполнения обследования крыши — 4 недели», — сказал Смородкин, отметив, что это предварительные сроки и они могут увеличиться.

Ранее он сообщил, что восстановление кровли здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» является первоочередной задачей, поскольку здание не защищено от осадков, сделать это необходимо в текущем году.

Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше