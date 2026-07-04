Обследование крыши здания панорамы в Севастополе займет не менее месяца

Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.