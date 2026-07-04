Обследование крыши здания панорамы в Севастополе займет не менее месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Обследование крыши здания панорамы в Севастополе, поврежденной в результате атаки беспилотника ВСУ, займет не менее четырех недель, сообщил РИА Новости директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
«Ориентировочные сроки выполнения обследования крыши — 4 недели», — сказал Смородкин, отметив, что это предварительные сроки и они могут увеличиться.
Ранее он сообщил, что восстановление кровли здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» является первоочередной задачей, поскольку здание не защищено от осадков, сделать это необходимо в текущем году.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.