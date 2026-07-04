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Валидаторы без билетов могут установить в транспорте Нижнего Новгорода

Новый способ оплаты проезда уже тестируют.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде решается вопрос об установке в общественном транспорте валидаторов без печати бумажного билета. Об этом «Живем в Нижнем» рассказали в компании «Ситикард».

При этом есть много проблем, которые важно решить для нововведения. По данным «Ситикарда», аналогичный опыт других регионов показывает, что такое оборудование приводит к росту количества «зайцев». А еще с бумажным билетом проще сразу узнать об остатке средств на транспортной карте и об оставшемся времени для бесплатной пересадки.

Есть и юридический аспект: бумажный билет является подтверждением факта заключения договора перевозки. В соответствии с законодательством, именно с момента выдачи билета пассажир считается застрахованным на время поездки.

А что же сейчас делать пассажирам, если валидатор провел оплату, но не выдал билет?

«Необходимо обратиться к водителю и сообщить о неисправности. Он должен исправить замятие чековой ленты», — ответили в организации.

Контролер может проверить факт оплаты с помощью своей служебной карты. Так что оплачивать проезд повторно на исправном валидаторе нет необходимости.

Когда чековая лента заканчивается, валидатор уведомляет и об этом и перестает принимать оплату.

Кроме того, в Нижнем Новгороде тестируют способ оплаты проезда с использованием Bluetooth.

С 1 июля в Нижнем Новгороде оплатить проезд можно только безналичным способом. Также в магазинах сетей «Смарт» и «Спар» появились карты на одну или две поездки.