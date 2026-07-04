Валидаторы без билетов могут установить в транспорте Нижнего Новгорода

При этом есть много проблем, которые важно решить для нововведения. По данным «Ситикарда», аналогичный опыт других регионов показывает, что такое оборудование приводит к росту количества «зайцев». А еще с бумажным билетом проще сразу узнать об остатке средств на транспортной карте и об оставшемся времени для бесплатной пересадки.