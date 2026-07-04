В Хабаровске снова вскрывают улицы Брестскую и Суворова из-за ремонта

Отдельное перекрытие движения в Хабаровске введено на улице Суворова. С 8 по 13 июля ремонт тепломагистрали затронет участок от платной автостоянки у дома № 28/1 до торгового павильона у дома № 28а/1. Работы ДГК на Суворова также приведут к ограничению движения транспорта.