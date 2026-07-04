В Хабаровске снова вскрывают улицы Брестскую и Суворова из-за ремонта

В Хабаровске в июле 2026 года вводятся ограничения движения транспорта из-за ремонта тепломагистралей ДГК. Перекрытие улиц в Хабаровске затронет Брестскую и Суворова, где ведутся работы на тепловых сетях ТМ-2 и ТМ-17.
На улице Брестской ремонт тепломагистрали и перекрытие движения начались 2 июля и продлятся до 15 августа. Здесь проводится замена трубопроводов на перекрёстке улиц Запарина и Брестская. Ограничение движения на Брестской связано с ремонтом теплотрассы и работами ДГК.
Отдельное перекрытие движения в Хабаровске введено на улице Суворова. С 8 по 13 июля ремонт тепломагистрали затронет участок от платной автостоянки у дома № 28/1 до торгового павильона у дома № 28а/1. Работы ДГК на Суворова также приведут к ограничению движения транспорта.
Проезд к дому № 28 по улице Суворова сохранится — его организуют со стороны улицы Герцена.
Водителям в Хабаровске рекомендуют учитывать перекрытие движения, ремонт дорог и теплотрасс, а также заранее планировать маршруты объезда.