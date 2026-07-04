Аномальная жара сорвала День независимости в США: на раскаленном асфальте плавится обувь

В Вашингтоне Служба национальных парков объявила об отмене ежегодного парада из соображений безопасности. Также была временно приостановлена работа Большой американской государственной ярмарки на Национальной аллее. Тем временем жители и туристы в Нью-Йорке столкнулись с необычным явлением: на раскаленном асфальте Манхэттена у пешеходов начал плавиться клей на подошвах обуви.