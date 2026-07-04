Ранее Life.ru писал, что штурмовые отряды «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки. За минувшие сутки противник понёс значительные потери. Уничтожены до 80 военнослужащих Вооружённых сил Украины, бронетранспортёр Puma, двадцать автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, российские силы вывели из строя 24 наземных робототехнических комплекса, четыре квадроцикла и 27 пунктов управления вражескими беспилотниками.