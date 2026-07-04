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Группировка войск «Центр» за сутки уничтожила свыше 320 военных ВСУ

Группировка войск «Центр» за сутки уничтожила свыше 320 военнослужащих украинских вооружённых формирований. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

Источник: Life.ru

«Общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены более 320 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии», — заявил он.

Ранее Life.ru писал, что штурмовые отряды «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки. За минувшие сутки противник понёс значительные потери. Уничтожены до 80 военнослужащих Вооружённых сил Украины, бронетранспортёр Puma, двадцать автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, российские силы вывели из строя 24 наземных робототехнических комплекса, четыре квадроцикла и 27 пунктов управления вражескими беспилотниками.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.