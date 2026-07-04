Очевидцы отвели горящий катер от других судов на Тулака в Волгограде

В Волгограде вечером 3 июля 2026 года загорелось судно на пристани для яхт и катеров в микрорайоне Тулака.
Волгоградцы сообщили, что огонь вспыхнул на катере, который стоял среди других плавсредств. Пламя охватило все судно, возникла угроза перехода огня на соседние катера и моторные лодки.
По словам очевидцев, горящий катер отвели от стоянки, чтобы не допустить распространения пожара. На место вызвали пожарных. Пока расчеты ехали, к судну приблизился другой катер, создавая сильную волну в попытке сбить пламя. После прибытия пожарных владельцы отпустили горевшее судно в свободное плавание.
«Случайные люди на катере и гидроцикле потушили возгорание, создавая струи воды», — рассказали очевидцы. По их словам, пожарные не смогли добраться до очага с берега, пробыли на месте около 15 минут и уехали.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в 19:02 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре- катер горел на площади 20 кв.м. В 20:11 возгорание было ликвидировано.
Также в ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о случайном пожаре из-за сухой травы.