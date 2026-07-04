Аргентина с трудом обыграла Кабо-Верде и вышла в ⅛ чемпионата мира

Сборная Аргентины с трудом одержала победу над командой Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами.
На 29-ой минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет. Однако уже на 59-ой минуте полузащитник команды Кабо-Верде Дерой Дуарте также забил гол и восстановил равенство. Основное время завершилось вничью 1:1.
У аргентинцев голами также отличились Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро, а у Кабо-Верде — Сидни Лопеш Кабрал.
При этом в ⅛ финала сборная Аргентины встретится с командой Египта.
Сборная Египта по футболу обыграла команду Австралии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира и вышла в ⅛ финала. Для страны этот выход в ⅛ финала стал первым с 1934 года — то есть спустя 92 года.
Лионель Месси в ходе матча против Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира установил сразу четыре рекорда турнира. В том числ футболист стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ.
27 июня сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Этот результат стал для сборной первым в истории ЧМ. Ранее сообщалось, что мать вратаря команды, который успел прославиться на ЧМ, впустят в Соединенные Штаты. Вратарь в ходе матча с Испанией отразил семь ударов.