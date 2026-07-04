Бойцы группировки «Север» за сутки ликвидировали более 210 военных ВСУ

Ранее начальник пресс-центра объединения Вадим Астафьев заявил, что штурмовые отряды Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике. По его словам, российские подразделения ликвидируют разрозненные остатки украинских формирований, которые ещё остаются в городе.