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В аэропорту Храброво возможны корректировки расписания рейсов

В аэропорту Калининграда (Храброво) возможны корректировки расписания рейсов на фоне временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в / из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Напомним, силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Оперативные службы работают на месте.

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