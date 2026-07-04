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Новосибирск в июле останется без горячей воды: опубликован понедельниковый график гидравлических испытаний

В Новосибирске стартовал очередной этап ежегодных гидравлических испытаний тепломагистралей.

Источник: Сиб.фм

В связи с подготовкой инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в нескольких районах города временно приостановят подачу горячего водоснабжения. Проверка коммуникаций продлится вплоть до конца августа, а июльский график отключений уже обнародован.

Первый удар по кранам с горячей водой придётся на период с 9 по 22 июля. В зону ограничений попадают обширные территории Ленинского и Кировского районов. Без привычных благ цивилизации временно останутся обитатели Горского жилмассива, микрорайона Башня, посёлка Восточный, а также жилых комплексов «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити» и «Панорама».

Следующая волна отключений накроет город 19 июля. До первого дня августа горячее водоснабжение будет отсутствовать на нескольких улицах Железнодорожного района.

Третий этап стартует 20 июля и затронет абонентов ТЭЦ-4. Вплоть до 2 августа без горячей воды останутся жители части Дзержинского и Калининского районов. В перечень попали, в частности, улицы Авиастроителей, Учительская, Новая Заря, Фадеева, Лебедевского и прилегающие к ним территории.

В городской администрации подчёркивают, что указанные сроки являются ориентировочными — для каждого конкретного дома даты отключения могут незначительно варьироваться. Уточнить информацию по своему адресу новосибирцы могут в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефону 218−00−51.