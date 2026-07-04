Новосибирск в июле останется без горячей воды: опубликован понедельниковый график гидравлических испытаний

Первый удар по кранам с горячей водой придётся на период с 9 по 22 июля. В зону ограничений попадают обширные территории Ленинского и Кировского районов. Без привычных благ цивилизации временно останутся обитатели Горского жилмассива, микрорайона Башня, посёлка Восточный, а также жилых комплексов «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити» и «Панорама».