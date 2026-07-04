Новости Крыма 4 июля: БПЛА, землетрясение, бензин, свет, транспорт и погода

Минувшей ночью в Крыму объявляли режим беспилотной опасности, а в Севастополе звучала воздушная тревога. Над полуостровом и другими регионами России ПВО уничтожила 389 БПЛА ВСУ. Кроме того, в Черном море сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Энергосистема остается под ударами БПЛА — по состоянию на вечер 3 июля без света оставались больше десяти районов. Что касается транспорта, то частично удалось восстановить движение электричек между Симферополем и Евпаторией. На топливном рынке ситуацию взяла под контроль ФАС: в ходе проверок выявлены факты перепродажи бензина по завышенным ценам. А погода, как и прежде, преподносит сюрпризы — при сохранении высокой пожарной опасности в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Подробности — в материале «АиФ-Крым».