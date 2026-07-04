Новости Крыма 4 июля: БПЛА, землетрясение, бензин, свет, транспорт и погода

Минувшей ночью в Крыму объявляли режим беспилотной опасности, а в Севастополе звучала воздушная тревога. Над полуостровом и другими регионами России ПВО уничтожила 389 БПЛА ВСУ. Кроме того, в Черном море сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Энергосистема остается под ударами БПЛА — по состоянию на вечер 3 июля без света оставались больше десяти районов. Что касается транспорта, то частично удалось восстановить движение электричек между Симферополем и Евпаторией. На топливном рынке ситуацию взяла под контроль ФАС: в ходе проверок выявлены факты перепродажи бензина по завышенным ценам. А погода, как и прежде, преподносит сюрпризы — при сохранении высокой пожарной опасности в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Подробности — в материале «АиФ-Крым».
Оперативная сводка: ночные тревоги и сейсмическая активность.
По данным РСЧС по РК, минувшей ночью в Крыму действовал режим беспилотной опасности — предупреждение объявляли с 00:05 до 3:55. Как сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе также звучала воздушная тревога, ее объявляли с 2:00 до 2:46. К счастью, все ограничения уже сняты, обстановка стабилизировалась.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в ночь с 3 на 4 июля — с 20:00 до 7:00 — дежурными средствами ПВО перехвачены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, Краснодарским краем, Московским регионом, а также Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
Кроме того, в пятницу, 3 июля, в акватории Черного моря у берегов Севастополя были зафиксированы подземные толчки. По данным крымской сейсмической сети, землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 16:51 по местному времени.
Как уточнила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь, эпицентр находился в 15 километрах от мыса Фиолент. Толчки были ощутимыми, но, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Напомним, в Крыму и Севастополе продолжает действовать ранее введенный режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Ситуация с транспортом: Крымский мост, электрички и автобусы.
Крымский мост функционирует в штатном режиме, проезд свободен. По данным оперативных служб на утро 4 июля, очередей перед досмотровыми пунктами не зафиксировано. Однако накануне ночью движение перекрывали на час — с 1:15 до 2:13.
Что касается железнодорожного сообщения, в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании заявили о частичном восстановлении движения электричек между Симферополем и Евпаторией. Актуальное расписание можно уточнить на официальных ресурсах перевозчика.
Важные изменения появились и для пассажиров Севастополя: с 4 июля пригородные кассы ЮППК на вокзале города прекращают работу. Билеты теперь можно приобрести напрямую у кассиров в поезде или онлайн через сайт и мобильное приложение. При этом, если вы покупаете билет в поезде на станции Инкерман-1, комиссионный сбор взиматься не будет.
К слову, все пригородные поезда из Севастополя в Симферополь и Евпаторию, а также прибывающие обратно, теперь следуют через станцию «Инкерман-1». Чтобы добраться до нее, предусмотрены автобусные маршруты:
- Из южной части города — автобусы № 21, 92 и 103.
- Из северной части — автобус № 106.
Важно: закладывайте дополнительное время на дорогу (около 10−20 минут уйдет на переход через дорогу и досмотр). Ориентировочное время в пути:
- от 5-го км Балаклавского шоссе — около 40 минут;
- из центра города — около 65 минут;
- из Инкермана — около 10 минут.
На случай приостановки морского сообщения в городе запустят компенсационные автобусы № 150, 150А, 151, 152А и 153, которые проследуют через железнодорожный вокзал. Кроме того, в ближайшие дни планируется запустить прямой автобус-экспресс «Железнодорожный вокзал — станция Инкерман-1» с расписанием, подстроенным под график электричек.
Напомним, что до 7 июля все поезда «Таврия» начинают и завершают маршруты на станции «Керчь — Южная Новый парк». От Керчи и обратно пассажиров доставляют автобусы.
Энергоснабжение: причины отключений и рекомендации властей.
Ситуация с электричеством на полуострове остается напряженной. Как сообщил в своих соцсетях советник главы РК Олег Крючков, «враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова». По последним данным, к вечеру 3 июля полностью или частично были обесточены 14 муниципалитетов.
На местах круглосуточно работают десятки ремонтных бригад, восстанавливая поврежденные подстанции и ЛЭП. Власти просят жителей набраться терпения: сроки восстановления могут варьироваться от нескольких часов до суток.
Вечером 3 июля председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в соцсетях уточнил, что специалисты «Крымэнерго» планировали восстановить электроснабжение во всех пострадавших муниципалитетах к концу суток (к 00:00). Отключения затронули Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы, а также города Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.
Напомним, что в Крыму действует график аварийных отключений по схеме «3 часа через 3».
В Армянске из-за нестабильной подачи энергии вода в селах городского округа 4 июля будет подаваться по графику с 18:00 до 22:00. В Джанкое также ввели график подачи воды из-за перебоев со светом: воду дают дважды в сутки — утром (
Кроме того, для улучшения мобильной связи в условиях частых отключений электроэнергии рассматривается внедрение «аварийного роуминга». Эту технологию уже успешно применяют в Армянске, где операторы переводят абонентов на работающие вышки конкурентов. В случае успеха практику распространят и на другие районы Крыма, отметил Олег Крючков.
Топливный рынок: без новой партии QR-кодов и действия ФАС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о ситуации с бензином. Новой партии QR-кодов на 4 июля не ожидается. Глава города призвал не стоять в очередях на АЗС, так как заправляться будут исключительно коммунальные службы, скорая помощь, общественный транспорт и другие организации, обеспечивающие жизнедеятельность.
В свою очередь, оперативная информация о наличии бензина на заправках Крыма публикуется на ресурсах пресс-службы Минтопэнерго РК. Ознакомиться с актуальной картой можно на официальном сайте ведомства. Также данные выкладываются в соцсетях и мессенджерах министерства.
Тем временем Федеральная антимонопольная служба пресекает попытки спекуляций. В ходе внеплановых проверок на топливном рынке были выявлены факты координации действий при биржевых торгах. Ряд компаний систематически выкупал весь объем бензина и дизеля, не давая возможности приобрести топливо добросовестным участникам.
«Трейдеры перепродавали топливо по завышенным ценам и получали доход в особо крупном размере. По этим фактам возбуждено антимонопольное дело, в настоящий момент расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Что касается провоза горючего через Крымский мост, то здесь действуют четкие правила. Как ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, разрешено перевозить до 200 литров бензина в любых канистрах (даже без маркировки «для ГСМ»), но запрещены бочки объемом 50 литров и более — их сложнее досматривать. Одновременно везти бензин и газ в канистрах нельзя, исключение — только туристические баллоны и штатное газобаллонное оборудование. Если перевозится только газ, разрешено 100 литров, но бензин в канистрах уже не пропустят (допускается только в баке). Этот порядок не планируют менять.
Прогноз погоды: штормовое предупреждение на 4 июля.
По данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие дни погода в Крыму будет нестабильной. 4 и 5 июля в западных, центральных и восточных районах полуострова, а также в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Однако днем и до конца суток 4 июля ожидаются местами сильные ливни, грозы и град (в отдельных районах — крупный). При грозе возможен шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.
Прогноз по Симферополю:
- 4 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем — дожди (местами сильные) с грозами. Ветер северо-западный: ночью 5−10 метров в секунду, днем усилится до 12−17 метров в секунду. Температура воздуха: ночью плюс 18−20 градусов, днем плюс 27−29 градусов.
Прогноз по Севастополю:
- 4 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью восточный 3−8 метров в секунду, утром и днем сменится на северо-западный 10−15 метров в секунду. Температура воздуха: ночью плюс 20−22 градуса, днем плюс 26−28 градусов.