В истории убийства омского студента появились новые детали

Как заявляет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автором преступного замысла следствие предварительно считает именно омичку, в которую якобы безответно влюбился студент. Она списывалась со всеми предполагаемыми участниками преступления по очереди и жаловалась, что парень ей надоел, так и собрала их всех. При этом информагентство пишет со ссылкой на источник, что омичка — единственная биологическая девушка среди фигурантов. Она нигде не училась и не работала, как и другие подозреваемые.