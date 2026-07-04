В истории убийства омского студента появились новые детали

Как уже сообщал «СуперОмск», 20 июня 2026 года парень вышел из дома и пропал. А 26 июня его тело обнаружили завернутым в полимерный пакет на заброшенной территории рядом с Сыропятским трактом. Студенту нанесли множественные удары ножом, от чего он скончался.
По делу задержали шесть человек: три парня и три девушки в возрасте от 20 до 24 лет. Одна девушка — омичка, остальные приехали из других городов.
Напомним, в качестве мотива убийства звучали разные версии, в том числе сначала предполагалось, что убийство случилось из корыстных побуждений.
Однако основной версией стала личная неприязнь одной из девушек, которой Александр оказывал знаки внимания.
Как заявляет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автором преступного замысла следствие предварительно считает именно омичку, в которую якобы безответно влюбился студент. Она списывалась со всеми предполагаемыми участниками преступления по очереди и жаловалась, что парень ей надоел, так и собрала их всех. При этом информагентство пишет со ссылкой на источник, что омичка — единственная биологическая девушка среди фигурантов. Она нигде не училась и не работала, как и другие подозреваемые.
Напомним, все шестеро фигурантов на время расследования заключены под стражу.