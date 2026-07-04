Эксперт назвала самый опасный канал связи, который используют мошенники

«Например, вы получаете сообщение от друга (чей аккаунт уже взломали) с просьбой срочно посмотреть фото или видео. Или вам присылают открытку с поздравлением в виде файла — его ни в коем случае нельзя устанавливать. Или присылают ссылки, ведущие на поддельные сайты, которые практически неотличимы от официальных страниц банков или официальных ресурсов. Введя там свои данные, вы сами передадите их преступникам», — добавила собеседница агентства.