Эксперт назвала самый опасный канал связи, который используют мошенники

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Переписка в мессенджере с мошенником несет больше рисков, чем телефонный разговор, потому что дает аферистам дополнительное время на анализ, чтобы выстроить максимально убедительную атаку, сообщила РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
«Вести переписку с мошенником в мессенджере не стоит. Более того, в этом есть даже больше рисков, чем в телефонном разговоре. В отличие от голоса, переписка дает аферистам дополнительное время на анализ, чтобы выстроить максимально убедительную атаку. Если от мошенника приходит подозрительное сообщение, лучшее, что вы можете сделать — немедленно прекратить диалог», — рассказала Шилина.
Эксперт отметила, что через такую переписку можно невольно установить себе вредоносное программное обеспечение. Если сообщение вызывает хоть малейшее сомнение, лучше перестраховаться, подчеркнула она.
«Например, вы получаете сообщение от друга (чей аккаунт уже взломали) с просьбой срочно посмотреть фото или видео. Или вам присылают открытку с поздравлением в виде файла — его ни в коем случае нельзя устанавливать. Или присылают ссылки, ведущие на поддельные сайты, которые практически неотличимы от официальных страниц банков или официальных ресурсов. Введя там свои данные, вы сами передадите их преступникам», — добавила собеседница агентства.