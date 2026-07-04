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В Свердловской области за сутки затопило 13 жилых домов

За сутки в Свердловской области затопило 13 жилых домов и 1 мост.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Свердловской области затопило 13 жилых домов, 97 приусадебных участков и 1 низководный мост. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве также отметили, что обстановка на водных объектах развивается в соответствии с прогнозом.

Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь жителям, чьи дома пострадали от стихии. Специалисты откачивают воду, эвакуируют граждан из зон затопления, патрулируют территории, информируют население. Для пострадавших сделана доставка питьевой воды.

— За прошедшие сутки произошло освобождение 167 жилых и 6 дачных домов, 910 приусадебных участков и 2 участков автомобильных дорог, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ликвидации последствий паводка участвуют 295 человек и 73 единицы техники.

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