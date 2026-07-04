Евстигнеев и машина времени. В Нижнем Новгороде стартовал X «Горький fest»

Елена выбрала для дефиле по ковровой дорожке тонкое белое платье, и это было по погоде: даже вечером в Нижнем было +26. «Лето! Чувство радости от встречи с коллегами. Я очень давно никого не видела, поскольку или работаешь, или с детьми», — делилась актриса впечатлениями от первого визита в «столицу закатов».