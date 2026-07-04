В лесах Татарстана обустроили почти 2,4 тыс. км новых противопожарных полос

Работы ведутся в соответствии с утвержденным планом и способствуют достижению целей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.
«Противопожарное обустройство лесов — это одна из ключевых задач нашего ведомства в текущем году, — отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. — Такие меры направлены на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними».
По его словам, продолжается и благоустройство зон отдыха граждан в лесах, установка информационных стендов, аншлагов и щитов на противопожарную тематику для повышения экологической грамотности населения.
По данным специалистов сектора охраны и защиты лесного фонда министерства, на сегодняшний день проведен уход за существующими полосами общей протяженностью 4 806,9 км, что соответствует установленному плану.
В рамках противопожарных мероприятий реализованы работы по строительству новых дорог общей протяженностью 36 километров и проведена реконструкция существующих дорог длиной 149 километров. Указанные показатели составляют 32% и 35% соответственно от запланированных объемов работ.
Реализация мероприятий направлена на сокращение числа пожаров, возникающих преимущественно из‑за неосторожного обращения с огнем.