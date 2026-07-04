В лесах Татарстана обустроили почти 2,4 тыс. км новых противопожарных полос

«Противопожарное обустройство лесов — это одна из ключевых задач нашего ведомства в текущем году, — отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. — Такие меры направлены на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними».