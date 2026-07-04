«Рубин» уступил «Оренбургу»: летние сборы Артиги идут не по плану

Ахметзянов переиграл Артигу в товарищеской игре в Казани.
Во втором контрольном матче летних предсезонных сборов «Рубин» уступил «Оренбургу» со счетом 1:2. Единственный мяч в составе казанцев забил Мирлинд Даку. Встреча проходила без зрителей на базе казанского клуба в Соцгороде.
Из неприглашенных наблюдателей на игре были лишь мальчишки, разглядывавшие тренировочное поле с вершины забора. Со стартовым свистком эта группа поддержки переместилась повыше, на ближайшее дерево, и уже оттуда наблюдала за игрой любимой команды.
Вначале показалось, что первый тайм проходил с преимуществом хозяев. Однако, как позднее признался главный тренер оренбуржцев Ильдар Ахметзянов, такое ощущение могло складываться потому, что у его подопечных были определенные задачи на игру, которые хотелось опробовать на «Рубине». Контрольные встречи, напомнил он, как раз дают такую возможность.
«Мы пробуем то, что нашей команде может помочь и подойдет в определенных моментах. Проще говоря, пробуем новые схемы в отношении определенных команд, конкретных действий игроков команды соперника», — заявил Ахметзянов корреспонденту «Татар-информа».
Казанцы забили первыми, но гости сумели сначала сравнять счет, а затем и оформить победу в концовке этого «товарняка». После финального свистка Ахметзянов собрал вокруг себя своих подопечных и поблагодарил их за самоотдачу. По мнению наставника гостей, обыграть такого соперника, как «Рубин», который по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице РПЛ место гораздо выше «Оренбурга», дорогого стоит.
Фото: rubin-kazan.ru.
Несмотря на результат, Артига отыскал позитив в игре своей команды.
Главный тренер «Рубина» Франк Артига своих игроков после встречи собирать не стал. Они завершили ее беговой заминкой на футбольном поле. Во время матча же Артига был очень сосредоточен и эмоционален: то ли сама игра вызывала такие сильные переживания, то ли присутствие руководства в лице генерального директора ООО ФК «Рубин» Александра Айбатова создавало определенное напряжение.
Во время текущих сборов «рубиновые» пока не выигрывали. Напомним, первый матч в Казани с клубом из Первой лиги и соседями из Набережных Челнов «КАМАЗом» завершился вничью — 1:1.
После встречи с «Оренбургом» наставник казанцев отметил, что никакой связи с психологией внутри коллектива проигрыш не имеет, и, наоборот, выделил позитивную динамику в игре своей команды.
«Много положительных сторон. Играть в четыре защитника — нечто новое для команды, но ребята очень здорово адаптируются, несмотря на то что, возможно, иногда не хватает сыгранности. Тем не менее действуют очень здорово», — отметил испанский специалист во время общения с журналистами.
В конце Артига добавил, что комбинационная игра, количество созданных моментов, которые могли привести к трем-четырем голам в первом тайме, и давление на соперника — это то, на что действительно стоит обратить внимание в игре его подопечных.
Фото: rubin-kazan.ru.
Команде Артиги требуется усиление.
В этой встрече за хозяев с первых минут сыграл Максим Игнатьев, недавно перешедший в татарстанский клуб из костромского «Спартака». «Рубину» был необходим левоногий защитник, но пока новобранец из состава «рубиновых» заметно выпадает — теряется в передачах, боится самостоятельно принимать решения и частенько ошибается. Это понятно: Игнатьеву, вероятно, нужно время, чтобы привыкнуть к более скоростному футболу Премьер-лиги.
Для усиления «Рубину» в первую очередь требуются центральный защитник (даже несмотря на приобретение Игнатьева, при всем уважении — он на роль лидера в этом амплуа не совсем подходит), а также два центральных полузащитника и один креативный игрок в нападении. Именно на этом Франк Артига акцентировал внимание прессы.
«Мне бы хотелось, чтобы пришли новые футболисты. Клуб работает над привлечением нескольких игроков для балансировки состава. Хотелось бы, чтобы на каждой позиции было по два хороших равных по силе игрока. Надеюсь, что до начала чемпионата у нас будут произведены усиления, которые позволят составить здоровую конкуренцию внутри команды. Важно, чтобы в случае замен во время игры уровень команды не падал», — сказал он.
Фото: rubin-kazan.ru.
Как дела в лазарете?
В ходе товарищеской встречи повреждение получил недавно восстановившийся от травмы Дардан Шабанхаджай. Возможно, он повредил связки. При этом с поля игрок удалился без чьей-либо помощи.
Что касается травмированных игроков, давно находящихся в лазарете «Рубина», то уже буквально на следующей неделе к основной группе присоединится Андерсон Арройо. А вот точной даты возвращения в строй Дениля Мальдонадо пока нет. Оба игрока следили за игрой своей команды с небольшой крытой трибуны на тренировочном поле.
В ходе предсезонной подготовки «Рубин» сыграет еще четыре встречи.
В рамках предсезонной подготовки «Рубину» предстоит провести еще четыре товарищеских встречи. Одна из них — 11 июля против «Крыльев Советов» — состоится также в Казани. Оставшиеся три будут проведены уже в Москве: со «Спартаком» на «Лукойл-Арене» 8 июля, а также две игры с «Локомотивом» в один день (18 июля), но в разное время и на разных стадионах — на базе в Баковке и на «РЖД Арене».
Отметим, что до старта сезона осталось меньше трех недель. В первом туре «Рубину» предстоит встретиться в Казани с одним из лидеров прошлого сезона — «Краснодаром». Будем надеяться, что за оставшийся небольшой промежуток времени менеджменту татарстанского клуба удастся сделать необходимые равнозначные усиления на каждую позицию для того, чтобы достойно подойти к началу чемпионата и конкурировать с командами не только своего, но и более высокого уровня.