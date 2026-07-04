«Рубин» уступил «Оренбургу»: летние сборы Артиги идут не по плану

«Мне бы хотелось, чтобы пришли новые футболисты. Клуб работает над привлечением нескольких игроков для балансировки состава. Хотелось бы, чтобы на каждой позиции было по два хороших равных по силе игрока. Надеюсь, что до начала чемпионата у нас будут произведены усиления, которые позволят составить здоровую конкуренцию внутри команды. Важно, чтобы в случае замен во время игры уровень команды не падал», — сказал он.