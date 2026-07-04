В Хабаровском крае и ЕАО 3,6 тысячи женщин получили родовые сертификаты

С начала 2026 года более 3,6 тысячи женщин и новорождённых в Хабаровском крае и Еврейской автономной области получили услуги по родовым сертификатам, сообщает отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным.
Родовый сертификат оформляется в цифровом формате на любом сроке беременности при посещении женской консультации, родильного дома или детской поликлиники, если ребёнка прикрепили к ней в течение первых трёх месяцев после рождения и документ ранее не выдавался.
За счёт средств сертификата оплачиваются наблюдение в женской консультации, медицинская помощь во время родов и в послеродовом периоде, а также профилактические осмотры ребёнка в течение первого года жизни.
В Социальном фонде напоминают, что обналичить средства сертификата невозможно. Женская консультация самостоятельно передаёт необходимые сведения в фонд, а родильный дом сообщает о факте рождения ребёнка. После этого медицинским организациям перечисляются средства за оказанные услуги.
Национальный проект «Семья» направлен на поддержку родителей и создание условий для повышения качества медицинской помощи женщинам и детям.