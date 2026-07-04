В Нижнем Новгороде стартовал X «Горький fest»

Звёзды экрана, красная дорожка, восторженные зрители и предвкушение настоящего кинематографического праздника — в Нижнем Новгороде в десятый раз торжественно открыли фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+). В юбилейный год его центральные темы — переосмысление прошлого, путешествие во времени и столетие великого актёра Евгения Евстигнеева. На открытии на сцене царил этно-авангард, а специальный приз «За вклад в современный кинематограф» получил «космический» режиссёр Клим Шипенко. На старте киносмотра побывал nn.aif.ru.
«Лето! Чувство радости от встречи».
Как всегда, «Горький fest» начался с красной дорожки, развёрнутой у Нижегородского академического театра драмы имени Горького. Доброй традицией стало, что её первооткрывателем становится президент кинофестиваля, Народный артист России Михаил Пореченков с семьей — супругой Ольгой и сыновьями.
Потом к ним присоединилась генеральный продюсер кинсмотра, коренная нижегородка Оксана Михеева. Вместе они уже в десятый раз встречают на дорожке звёздных гостей, которых и на этот раз было немало.
Одной из первых собравшиеся у театра нижегородцы восторженно приветствовали актрису Лянку Грыу. Лянка подчеркнула изящную фигуру бордовым платьем на тонких бретелях с чёрными вставками. «Я очень люблю Нижний Новгород, всегда рада сюда приезжать. Много планов, связанных с фестивалем… Также обязательно хочу посетить центр современного искусства “Арсенал”, куда так и не дошла в прошлом году», — поделилась с журналистами Лянка Грыу.
Бурными аплодисментами и просьбами об автографе и фото встретили поклонники ещё одну красавицу современного российского кино — звезду телесериала «Кухня» (18+) Елену Подкаминскую.
Елена выбрала для дефиле по ковровой дорожке тонкое белое платье, и это было по погоде: даже вечером в Нижнем было +26. «Лето! Чувство радости от встречи с коллегами. Я очень давно никого не видела, поскольку или работаешь, или с детьми», — делилась актриса впечатлениями от первого визита в «столицу закатов».
Восторг у публики вызвало появление на дорожке звёздной пары — шоумена Тимура Родригеза и актрисы Екатерины Кабак. Екатерина вышла в белом великолепном платье, похожем на свадебное. Это неслучайно: 26 июня Тимур и Екатерина поженились в Москве. Кстати, в 2025 году они тоже были гостями кинофестиваля, но в статусе жениха и невесты.
По красной дорожке в вечер открытия также прошлись актёры Никита Тарасов, Анжелика Каширина, Янина Студилина, Александра Ревенко, Анна Бегунова, Влад Прохоров, Иван Трушин, режиссёры Алексей Герман-младший, Клим Шипенко, журналист и светская львица Светлана Бондарчук и другие.
Президент фестиваля Михаил Пореченков с удивлением заметил, что многих молодых актёров, прошедших по дорожке в тот вечер, он знал ещё в самом начале их творческого пути и почти со всеми снимался в различных фильмах.
«Горькая десятка».
Официальная церемония открытия прошла в непринуждённой и весёлой атмосфере. Её ведущими стали актёры Дарья Мельникова и Сергей Беляев. За музыкальное наполнение церемонии отвечала этно-авангард группа SPOKANKI, просто взорвавшая зрительный зал своим удивительным акустическим исполнением хитов мировой и российской эстрады.
Ведущие напомнили, что за десять лет существования на фестивале показали более 500 фильмов. В 2026 году жюри получило более 550 заявок на участие в конкурсе. В конкурсную программу юбилейного X «Горький fest» на сей раз вошли 18 фильмов. Они поборются за награды в шести номинациях.
Судить фильмы будет компетентное жюри под началом режиссёра Александра Велединского — кстати, уроженца города Горького. «Хочу поприветствовать всех гостей фестиваля и, конечно, своих земляков. Я прожил здесь первые 34 года своей жизни, работал в судостроении. От лица жюри скажу: судить будем беспристрастно и беспощадно», — сказал Александр Велединский, поднявшись с другими членами жюри на сцену церемонии открытия.
На «Горький fest» будут чествовать и ещё одного уроженца Нижнего Новгорода — великого актёра Евгения Евстигнеева. В октябре 2026 года Россия отметит 100-летие народного артиста СССР. А на фестивале уже сейчас покажут две ретроспективы: в одну вошли фильмы режиссёра Эльдара Рязанова с участием Евстигнеева, в другую — картины, где наш великий земляк исполнил главные роли.
Еще одна внеконкурсная программа посвящена Году единства народов России. Туда вошли лучшие фильмы о национальных республиках страны, рассказывающие о культуре, традициях и многообразии живущих рядом людей.
В честь десятилетнего юбилея фестиваля зрителям представят специальную программу «Горькая десятка», куда вошли фильмы- победители и призёры «Горький fest» прошлых лет.
Хороших просмотров!
Режиссёр Александр Велединский стал первым, кто ещё на I фестивале получил специальный приз «За вклад в современный кинематограф». А на десятом этим спецпризом награждён режиссёр, который первый побывал в открытом космосе во время съёмок фильма «Вызов» (12+), — Клим Шипенко.
«Я буду воспринимать эту награду не как итоговую, а как промежуточную оценку своей работы. Буду продолжать развивать, как умею, наш российский кинематограф. Фестивалю желаю интересного, смелого и, конечно, свободного кино, каким оно и должно быть», — поблагодарил за награду Клим Шипенко.
Старт киносмотру со сцены дали Михаил Пореченков и Оксана Михеева. «Хочу пожелать всем хороших просмотров, любви и сочувствия к людям, которые делают для вас кино, поскольку в это вкладываются огромные силы, тратится душа и сердце. Любите их так, как они любят кино и вас — своих зрителей», — призвал народный артист России Пореченков.
«Самое важное для нас было, когда мы создавали этот фестиваль, — чтобы здесь встречались авторы и зрители. Все эти десять лет мы действительно это делаем», — уверена Оксана Михеева.
Фестиваль продлится до 10 июля.